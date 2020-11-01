السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 442 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 440 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها 5 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 769 موقعاً، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7436 طناً من النفايات، وأزالت 3892 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9405 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940".

// انتهى //

12:56ت م

0058



الدمام 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 440 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 8 مخالفات، منها 5 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 769 موقعاً، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7436 طناً من النفايات، وأزالت 3892 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9405 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940".// انتهى //12:56ت م0058

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