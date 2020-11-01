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دعت مديرية الدفاع المدني بالباحة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.
هذا وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ حيث شَمِلَ التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 12:33 PM
دعا لاتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية
دعت مديرية الدفاع المدني بالباحة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.
هذا وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ حيث شَمِلَ التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
، أبلغوا عن حالات الطوارئ.. "المدني" يحذّر من "تقلبات الباحة الجوية" ،
المصدر : الخليج 365
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