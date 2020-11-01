شكرا لقرائتكم خبر عن 858 مخالفة توطين بمنشآت مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 4823 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة ، أسفرت عن ضبط 858 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة، للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .
وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2168 جولة و533 مخالفة ، والطائف 1113 جولة و200 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1153 جولة و86 مخالفة ، والقنفذة 389جولة و39مخالفة .
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