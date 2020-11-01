شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة الـ 12 ساعة.. استئصال ورم من قلب مريضة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص في جراحات القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في استئصال ورم داخل الأذين الأيمن لقلب مريضة حيث كشفت الفحوصات والتحاليل الطبية وجود الورم داخل الأذين الأيمن متصل بالحاجز الأذيني ممتد إلى الوريد الأجوف السفلي مع إرتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات.

وخضعت المريضة لعملية قلب مفتوح عاجلة لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه 8 في 9 سنتمرات وإصلاح الجدار الأذيني والصمام الثلاثي الشرفات، والوريد الأجوف السفلي في عملية استغرقت 12 ساعة، بعدها نقل المريضة إلى العناية المركزة ثم إلى الجناح الطبي بعد تماثلها للشفاء والإستقرار بحمد الله.