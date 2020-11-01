جامعة الملك سلمان في مصر.. 3 فروع تخدم 10 مجالات حديثة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت مصر صرحا تعليميا ذكيا بمحافظة جنوب سيناء حمل اسم جامعة الملك سلمان الدولية، لتكون رائدة محليا وعالميا في التعليم والبحث العلمي

الجامعة التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء، تهدف إلى خدمة المجتمع عبر البحث العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي، وتحقق الجودة والتميز والارتقاء وتعد محفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وتقدم الجامعة برامج أكاديمية ومهنية متميزة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل، كما تشجع الابتكار والإبداع وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية عبر الشراكة الفاعلة مع جامعات عالمية متميزة ومؤسسات سوق العمل؛ لتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين محلياً ودولياً.

أبرز التخصصات







الجامعة تضم 10 كليات موزعة على 3 فروع في مدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ بطاقة استيعابية 30 ألف طالب، نستعرض معلومات عنها فيما يلي:

1- علوم وهندسة الحاسبات

تستهدف مواكبة متطلبات سوق العمل عن طريق شراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات البرمجيات ونظم الحاسبات والمراكز البحثية، وتدعيم اتجاه مصر نحو التحول الرقمي وتفعيل دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

2- العلوم الهندسية

تهتم بهندسة المياه والبيئة والطاقة لإعداد جيل متخصص في موارد الطاقة النمطية كالأحفورية والمائية والنووية أو الجديدة مثل الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، وباطن الأرض، والبحر، والوقود الحيوي.

3- الصناعات التكنولوجية

تستهدف برامجها إعداد متخصصين في التكنولوجيا الميكانيكية والميكاترونيات والكهربية وتكنولوجيا الحاسبات المتعلقة بنظم التكييف والتبريد وكيفية إدارتها، فضلا عن الاهتمام بالتكنولوجيا المدنية والإنشاءات وصناعة الأجهزة الدقيقة.





4- العلوم الأساسية

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تركز على إعداد خريج متميز في مجالات العلوم الأساسية والبحث العلمي المختلفة باعتبارها قاعدة التقدم والتطوير لجميع العلوم التطبيقية والتي تُسهم في بناء مجتمع المعرفة في ظل بيئة أكاديمية فعالة.

5- العلوم الإدارية

تساعد في تكوين قيادات لديها المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة العالمية المتغيرة والتطورات المتسارعة في مجال الأعمال ونظم المعلومات، عبر برامج متميزة ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

6- الزراعات الصحراوية

تهدف الى تخريج جيل من المتخصصين للاستفادة من الأراضي الصحراوية في زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة وزيادة الرقعة الزراعية عبر برنامجي الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.





7- اللغات التطبيقية

تهدف الكلية إلى تقديم خريجين خبراء في التواصل بين الثقافات يمكنهم التعامل بحرفية مع مختلف مواقف الترجمة تحريريًا وشفهيًا، ويوظفون أحدث التقنيات والبرمجيات لخدمة العمل.

8- السياحة والضيافة

تستعد الكلية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتشجيع الابتكار والإبداع وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية، وتفعيل الخدمة المجتمعية وتقديم الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة.

9- الفنون والتصميم

تنمي الكلية قدرات الإنسان على التعلم والابتكار وتعزز القيم الإيجابية كالتسامح ونبذ التعصب والعنف، عبر دراسة برامج ترتبط بالتكنولوجيا الحديثة تهدف لإنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان.

10- العمارة

تهدف الكلية لإثراء الفكر المعماري عبر الربط بين المعارف والابتكارات الحديثة والتطبيق العملي في إطار القيم الثقافية المجتمعية.