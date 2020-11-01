- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وزارة العدل تتيح متابعة جلسة التقاضي المرئية عبر ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة العدل تتيح متابعة جلسة التقاضي المرئية عبر ناجز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتاحت وزارة العدل إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة “التقاضي المرئية” عن بعد، عبر بوابة ناجز Najiz.sa.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقاً يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال.
وبينت الوزارة إمكانية الاطلاع أيضا عبر “ناجز” على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، الأحكام.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خِدْماتها العدلية الإلكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناءً على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل تتيح متابعة جلسة التقاضي المرئية عبر ناجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.