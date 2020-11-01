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وزير الشؤون الإسلامية يدشن مصاحف بقياسات وتفاسير جديدة و14 ترجمة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
دشن وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ اليوم الأحد، عدداً من المشاريع في مجمع طباعة المصحف منها مصاحف بقياسات وتفاسير جديدة و 14 ترجمة.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية، قد أعلنت أمس أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سيدشن صباح اليوم عدداً من المشاريع التي أتمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وذلك خلال زيارة معاليه للمجمع ، في إطار رسالته السامية في خدمة القرآن الكريم وعلومه.
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