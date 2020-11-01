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فتاة عشرينية تبتلع فرشاة أسنان بمكة المكرمة
استخراجها من المعدة باستخدام المنظار
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نجح فريق طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، في استخراج فرشاة أسنان ابتلعتها فتاة في العشرين من العمر، حيث جرى استخراجها من المعدة باستخدام المنظار.
وقال المستشفى، في بيان لها، إن الفتاة ذكرت أنها أثناء قيامها بتفريش أسنانها ولسانها دخلت الفرشاة في حلقها، وحاولت استخراجها بيدها ولكن بالخطأ دفعتها إلى الداخل لتستقر في معدتها.
وأبان المستشفى أنه بعد تشخيص الحالة وإجراء الأشعة السينية ثم المقطعية تبين وجود جسم غريب داخل تجويف المعدة، وعلى الفور تم إدخالها إلى غرفة العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج الفرشاة.
من جهته، قال المساعد للخدمات الطبية بالمستشفى الدكتور مطلق المالكي إن العملية استغرقت نحو 20 دقيقة فقط، مبيناً أن المريضة الآن بصحة جيدة، وتحت الملاحظة وتتلقى الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة.
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