رئيس البحر الأحمر: المشروع سيوفر 70 ألف وظيفة

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير John Pagano، أن الشركة تحرص على حماية البيئة خلال مراحل إنشاء المشروع نظرا لأهميتها.

وأشار باغانو إلى أن مشروع البحر الأحمر هو المشروع السياحي الرئيسي للمملكة وسيساهم بـ100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع.

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وقال: “إن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية عالميا خاصة قبل جائحة كورونا ونتوقع عودة الانتعاش لهذا القطاع بشكل كبير، حيث إن رؤية 2030 تهدف لتنويع الاقتصاد.. والسياحة إحدى أركان تحقيق هذا الطموح”، وفقا لـ”العربية”.

وتابع باغانو قائلا: “مشروع البحر الأحمر هو المشروع السياحي الرئيسي للمملكة وسوف نقوم بالمساهمة لتحقيق هذه الأهداف بعدة طرق من بينها 100 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال فترة بناء المشروع، والأهم من ناحية الاستدامة سنساهم بـ22 مليار ريال سنويا وسوف نخلق 35 ألف فرصة عمل مباشرة و35 ألف فرصة عمل غير مباشرة”.

وأشار إلى أن السياحة الفاخرة بدأت تتغير قبل جائحة كورونا من التركيز على الاستهلاك إلى التركيز على التجربة.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير في تصريحاته:”نحن في مكان جيد للاستفادة من التغيرات في نهج السياحة الفاخرة وأعتقد أن مشروع البحر الأحمر سيحقق نجاحاً كبيراً”، مشدداً على أن المشروع سيلعب دوراً قيادياً من ناحية السياحة المتجددة.



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