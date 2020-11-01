شكرا لقرائتكم وزارة التعليم تعتمد نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة التعليم تعتمد نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية
في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمدت وزارة التعليم، نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية، جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.
وتضمن التعميم الصادر حاجة النظام الإلكتروني الحالي للمكافآت والإعانات الطلابية لمزيد من التطوير، حيث عملت الإدارة العامة لخدمات الطلاب بالشراكة مع الإدارة العامة للتحول الرقمي على تطوير نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية، ونظراً للانتهاء من تطوير النظام وفحصه واختباره في البيئة الافتراضية ، ورغبة في التحول للعمل به في البيئة الفعلية ابتداء من العام الدراسي 1422 بشكل تدريجي وآمن.
ويعتمد العمل بنظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية على المدارس بتسجيل كامل بيانات الطلبة المستحقين للمكافآت والإعانات في نظام نور، ومراجعة البيانات من إدارات وأقسام خدمات الطلاب في إدارات التعليم واعتمادها واستكمال جميع متطلبات الصرف وإعداد المسيرات، ودراستها وتدقيقها ومقارنتها ببيانات النظام الحالي للتأكد من سلامتها.
كما أن التعميم شمل التحول بالكامل لنظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية بعد التأكد من سلامة كامل دورة العمل من المدخلات إلى المخرجات بعد التنسيق مع الإدارة العامة لخدمات الطلاب، مع بقاء جميع البيانات السابقة في النظام الحالي للرجوع إليها عند الحاجة، ويتيح نظام المكافآت والإعانات في نظام نور ووضعت أيقونات لأولياء الأمور والمدارس وإدارات التعليم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التعليم تعتمد نظام نور للمكافآت والإعانات الطلابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.