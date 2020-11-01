صور.. العثور على كنز دفين في جهاز هانتر بايدن 

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نجل الرجل الذي يتوقع الكثيرون أن يكون الرئيس القادم لأمريكا، هانتر بايدن، تخلى عن جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كنز دفين من المواد شديدة السرية.

وتابعت أن هانتر بايدن اختار إرسال جهازه ماك بوك برو إلى أحد متاجر تصليح الأجهزة الإلكترونية في عام 2019 ومع ذلك فقد حماه بكلمة مرور واحدة بسيطة وهي: Hunter02، وقد وصفت ما تم العثور عليه في جهازه بـ كابوس للأمن القومي.

وأضافت أن الجهاز احتوى على حجم كبير من البيانات المذهلة والحساسة والتي أمكن الوصول إليها من قبل مخترق يتمتع بقدر ضئيل من المهارة، وتتضمن المواد التي لم يتم تشفير أي منها أو حمايتها بأي شيء أساسي مثل المصادقة الثنائية، ما يلي:

كنز من المواد شديدة السرية

رقم الهاتف المحمول الشخصي لـ جو بايدن، وعناوين البريد الإلكتروني الثلاثة الخاصة به

أسماء وكلائه في الخدمة السرية.

أرقام الهواتف المحمولة للرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري.

أرقام كل أعضاء حكومة الرئيس السابق باراك أوباما.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أرقام لاثنين من أقوى القادة السياسيين في أمريكا، نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

قاعدة بيانات اتصال تضم 1500 شخص من بينهم الممثلة جوينيث بالترو والمغني كريس مارتن والمرشح الرئاسي السابق جون كيري ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه.

المستندات الشخصية، بما في ذلك جواز سفر هانتر ورخصة القيادة وبطاقة الضمان الاجتماعي وبطاقات الائتمان وكشوف الحسابات المصرفية.

مواد فاضحة تكشف تورط هانتر في مشاكل متعلقة بالمخدرات والعلاقات المحرمة، حيث أنفق 21 ألف دولار على موقع إباحي، بالإضافة إلى صور شخصية له توثق إدمانه للمخدرات.

احتوى الجهاز أيضًا على رسائل بريد إلكتروني متعلقة بصفقة صينية فاشلة، دُفع 10% منها لـ الرجل الكبير، والتي اقترح البعض أنه المرشح الرئاسي جو بادين، الأمر الذي قد يثبت تورط جو في أخذ أموال من مصادر أجنبية.

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وقال مصدر: هذا كله خرق صارخ للأمن، إذا تمكنت دولة أو فرد معادي من اختراق الجهاز، وهو الأمر السهل للغاية نظرًا لتهور هانتر، لكانوا قد اكتشفوا بسهولة من كان يحرس نائب الرئيس ولكان باستطاعتهم تهديد أسر أفراد الخدمة السرية.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات كريس غريني: إنه أمر مذهل ألا يقوم هانتر بتشفير جهازه، إنه انتهاك خطير للبيانات أن يتم تداول هذا النوع من المواد، وبالنسبة لشخص بارز مثله، فالأمر لا يتوقف عند خطر حدوث ضرر كبير لسمعته ولكن أيضًا خطر الابتزاز في حالة وقوع المواد في الأيدي الخطأ.

وتابع: يبدو أنه من غير المعقول تقريبًا أن يكون هانتر بايدن، ابن الرجل المحتمل أن يصبح رئيسنا المقبل، ساذجًا ومتهورًا لهذه الدرجة بعدم تأمين جهازه لحماية مثل هذه المواد شديدة الحساسية.

دفن قضية هانتر بايدن

ويأتي ذلك في وقت حساس للغاية من الانتخابات الأمريكية، حيث يحاول جو بايدن تجنب الفضائح في اللحظات الأخيرة التي قد تؤدي إلى تراجع تكونه أمام دونالد ترامب في استطلاعات الرأي، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي الحالي اتهم الصحافة الأمريكية وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بتجاهل ودفن قضية الكمبيوتر المحمول لـ هانتر.



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