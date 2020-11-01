شكرا لقرائتكم ساما تطلب مرئيات العموم حول مسودة مبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-01 ساما تطلب مرئيات العموم حول مسودة مبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية متابعات الخليج 365 - الرياض بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في استقبال مرئيات ومقترحات العموم والمهتمين حول مسودة مبادئ الحوكمة الرئيسية للمؤسسات المالية. Advertisements وأوضحت أن هذه المبادئ تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على تعزيز الأطر العامة للحوكمة والإدارة الفاعلة بما يتفق مع أفضل الممارسات المحلية والدولية. ودعت مؤسسة النقد الراغبين في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال المسودة إلى الدخول على الرابط التالي (هنا)، مضيفة أن فترة استقبال المرئيات تستمر لمدة 30 يوماً.

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