ما حكم وضع المحرم للكمامة الطبية؟

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم ارتداء الكمامة الطبية للمحرم.

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وقال الشيخ الفوزان إنه لا مانع من ذلك، وضع الكمامة الطبية على أنفه وهو محرم لا مانع منه؛ لأن الممنوع للمحرم الذكر تغطية الرأس “ولا تخمروا رأسه” الممنوع هو تغطية الرأس، أما تغطية الوجه أو الفم أو الأنف فلا مانع من ذلك.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عززت بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.





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