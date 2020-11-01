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شكرا لقرائتكم سفير المملكة بجاكرتا يلتقي بأول فوج من معتمري إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفير المملكة بجاكرتا يلتقي بأول فوج من معتمري إندونيسيا
في المطار وقبل توجههم إلى المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى سفير المملكة لدى جاكرتا عصام الثقفي، صباح اليوم (الأحد) معتمري جمهورية إندونيسيا، بمطار جاكرتا الدولي.
وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن هذه تعد أول رحلة عمرة يتم تسييرها بعد السماح للمعتمرين من الخارج بالسفر إلى المملكة لأداء المناسك وزيارة الحرمين الشريفين، وفقاً للاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت استعدادها لاستقبال أول رحلة عمرة من الخارج اليوم تصل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وأوضحت أن الأجانب القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة؛ ستكون مدة إقامتهم داخل المملكة 10 أيام فقط.
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