محمد بن مسعود - الدمام - جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول أنشأت جامعة الحدود الشمالية 2664 جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي؛ بلغت أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار نحو 56635 طالباً وطالبة، فيما جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول. وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية.جامعة الحدود الشمالية 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 11:42 AM جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول Advertisements 2664 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي 2664 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي أنشأت جامعة الحدود الشمالية 2664 جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الأسبوع الماضي؛ بلغت أعداد الحاضرين في جميع الجلسات دون تكرار نحو 56635 طالباً وطالبة، فيما جرى استعراض 1362 ملفاً و2853 لوحة نقاش و3803 تسجيلات دخول. وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً، إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية. الكلمات المفتاحية ، 2664 جلسة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي ،

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