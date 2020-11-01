- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
الأمطار تواعد تبوك.. حالة تستمر حتى 8 مساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-01
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:46 AM
تُصحب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.
، الأمطار تواعد تبوك.. حالة تستمر حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تواعد تبوك.. حالة تستمر حتى 8 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.