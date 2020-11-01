شكرا لمتابعة خبر عن شركة المياه الوطنية تعلن تغيير رمز سداد خدمات المياه في المدينة المنورة وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية تغيير رمز سداد خدمات المياه إلى (138) ابتداءً من اليوم في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأوضحت أن التغيير تم بعد انضمام المنطقتين إليها، مضيفة أن المنطقتين يمثلان القطاع الشمالي الغربي.

وأضافت أن هذ القطاع يعد أول قطاع من القطاعات الستة التي اندمجت مع الشركة، منوهة بأن منصات وقنوات تقديم الخدمات لم تتغير مثل مركز الاتصال الموحد، وحساب العناية بالعملاء على موقع تويتر.

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