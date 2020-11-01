شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة لتجريف الأراضي في المناطق الممنوعة بالدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، فجر اليوم الأحد، على شيول وشاحنة يقومان بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة. ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، فجر اليوم الأحد، على شيول وشاحنة يقومان بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق الممنوعة. وقامت اللجنة المكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين باتخاذ اللازم حيال المخالفين.

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