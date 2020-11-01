شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السليمان يوضح حكم الاتجار في العملات "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى حكم الاتجار في العملات.

قال السليمان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "يكون البيع والشراء بالعملات جائزة في حال كانت التجارة اليد باليد بمعنى التقابض", مضيفا انه إذا كانت العملات مختلفة لا حرج في الشراء والبيع بهذه العملات بشرط التقابض.

وأضاف الشيخ السليمان:" اذا باع الشخص عملة بعملة أخرى يدا بيد في نفس المجلس فلا بأس منه ، وفي حال كانت إلى أجل فهذا لايجوز ويعتبر نوع من ، الربا، وفي حال كانت العملات من نوعا واحد أو ذهب أو فضة فلابد أن يتوفر شرطان للتجارة التماثل والتقابض في نفس المجلس "

واستشهد بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب, والفضة بالفضة,, والبر بالبر, والشعير بالشعير والتمر بالتمر, والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء يداً بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أربا"