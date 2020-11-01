فتاة تبتلع فرشة أسنان في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):شهدت منطقة مكة المكرمة قيام سيدة عشرينية بابتلاع فرشة أسنان عن طريق الخطأ الأمر الذى أسفر عن نقلها إلى مستشفى النور التخصصي واتخاذ ما يلزم لاستخراجها من معدتها.
وأوضحت السيدة أن الحادث وقع عندما كانت تنظف أسنانها، حيث حاولت استخراجها من حلقها لكنها دفعتها لداخل جسدها.
وقام فريق طبي بعمل الأشعة المقطعية، وإجراء عملية جراحية لها، حيث تكللت بالنجاح، وهي بصحة جيدة.
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