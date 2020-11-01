شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم إعطاء الزكاه لتارك الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم حكم إعطاء الزكاه تارك الصلاة .
وقال " المصلح " في لقاء معه على قناة " الرسالة " الفضائية أنه يجوز إعطاء من لا يصلي من الزكاه متى كان محتاجاً ومن الفئات المستحقة للزكاه لقضاء إاحتياجاته أو إحتياجات أسرته .
وأضاف أن ترك الصلاة جرم عظيم ونذير شر ولكن لا يمنع من إستحقاقه للزكاه ، ولعلها تكون سبب في استقامة حاله وشرح صدره .
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