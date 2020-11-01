شكرا لمتابعة خبر عن "المصلح" يوضح حكم ظهور شعر المرأة في الصلاة دون قصد "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة القصيم ، حكم ظهور شعر المرأة في الصلاة دون قصد.
ورد الشيخ المصلح على تساؤل بشأن حكم من غطت رأسها في الصلاة وبعد الانتهاء فوجئت بانكشاف جزء من شعرها هل يؤثر علي صلاتها، قائلا: " صلاتها صحيحة ، ويجب أن تعتني بالستر حتي لا يظهر شئ'.
وأضاف المصلح وفي حال ظهور شيئا من شعرها من غير اختيار ولم تعلم به فلا حرج عليها .
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