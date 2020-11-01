شكرا لمتابعة خبر عن النمر: يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أنه يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة.

وقال النمر في تغريدة: " ‏الأسبرين المُغَلّف enteric coated يصل إلى قمة تركيزه في الدم بعد ٣ الى ٤ ساعات من بلعه، لذلك النوع الذي يُفضّل"أثناء" حدوث الجلطة هو الاسبرين غير المغلّف لأنه يصل قمة تركيزه في أقل من ٢٠ دقيقة".

وأضاف ‏الجرعة التي تعطى أثناء حدوث جلطة القلب هي ٣٠٠ ملغ اسبرين غير مغلف (مقبول من ١٦٢ الى ٣٢٥ جم) والافضل النوع الذي يطحن بالاسنان chewable.