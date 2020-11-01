شكرا لمتابعة خبر عن النمر: يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أنه يُفضّل تناول الأسبرين غير المغلّف عند حدوث جلطة.
وقال النمر في تغريدة: " الأسبرين المُغَلّف enteric coated يصل إلى قمة تركيزه في الدم بعد ٣ الى ٤ ساعات من بلعه، لذلك النوع الذي يُفضّل"أثناء" حدوث الجلطة هو الاسبرين غير المغلّف لأنه يصل قمة تركيزه في أقل من ٢٠ دقيقة".
وأضاف الجرعة التي تعطى أثناء حدوث جلطة القلب هي ٣٠٠ ملغ اسبرين غير مغلف (مقبول من ١٦٢ الى ٣٢٥ جم) والافضل النوع الذي يطحن بالاسنان chewable.
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