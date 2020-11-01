شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توقع غرامات ضد بعض منسوبيها لعدم ارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

لاحظ مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أثناء متابعته لسير الدوام الرسمي، يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر من أكتوبر الماضي، من خلال كاميرات المراقبة عدم ارتداء بعض منسوبي الجوازات للكمامات في أفرع المناطق والمحافظات والمنافذ الحدودية البرية.

ووجه اللواء سليمان اليحيى، إدارة المتابعة في "الجوازات" ، بحصر الأسماء والرتب العسكرية لكافة العاملين، الذين أظهرت الكاميرات عدم التزامهم بارتداء الكمامات، وتنفيذ الغرامة بحقهم، والمحددة من قبل وزارة الداخلية بألف ريال، بحسب صحيفة "الوطن" .

وشدد مدير عام الجوازات، على مديري المناطق بضرورة الإشراف المباشر على التزام الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي الجائحة.