شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. المصلون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أداء المصلون صلاة الفجر، اليوم الأحد، بالمسجد الحرام، وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان، ووفقا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تهدف للحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ومن جهتها، عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع، وتطبيق الاجراءات الاحترازية كتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات.

يذكر أن الجهات المختصة حددت عدد 60 ألف شخص يومياً، يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام.

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