الرياض تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، بدء المرحلة الثالثة من العودة لأداء مناسك العمرة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن المرحلة الثالثة، في ظل انتشار وباء ​ كورونا ​، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد. وفق موقع "روسيا اليوم"

وأكد البيان أن "المرحلة الثالثة تتضمن السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من ​الطاقة​ الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام".

وأعلنت المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.