مواطنون يطالبون وزير الموارد البشرية بسعودة المناصب القيادية في القطاع الخاص

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طالب عدد من الناشطين على مواقع التواصل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بتوطين المهن القيادية في القطاع الخاص.

واستعرض الناشطون عبر “تويتر” في عدد الأوسمة بعض إعلانات التوطين التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية في العديد من المجالات مؤخراً، مطالبين بتمكين الشباب من مختلف الوظائف في القطاعات المستهدفة بالتوطين .

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وأهاب الناشطون بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالعمل على توطين الوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة بشكل واقعي، وليس شكلي عبر الإعلانات الإعلامية.

وأشاد عدد من المشاركين في الأوسمة بالوزارة وخططتها، مستعرضين بعض الإنجازات التي نفذتها من توطين وبرامج ومشاريع تهدف في مجملها إلى تمكين الشباب في كل الوظائف بشكل تدريجي.

Source slaati

