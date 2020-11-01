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حرص المواطن محمد الخليفة في تصميمه لأحد مساجد مدينة الرس في القصيم على ألا يعتمد على أي مصدر كهربائي في إضاءة أو إنارة المسجد.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة “MBC”، أنه صمم المسجد بطريقة هندسية تسمح بإضاءته وتكييفه ذاتيًا دون استخدام التيار الكهربائي، وذلك من خلال سحب المنارة الهواء من داخل المسجد إلى قناة عمقها 1.5 متر داخل التربة، وهناك يتم تبريد الهواء ثم ضخه مجددًا إلى داخل المسجد.
واعتمد الخليفة على المرايا المتقابلة المتعاكسة في إضاءة المسجد، والذي صُمم في صورة مغارة كهفية في الأرض، حيث أرجع المهندس السعودي تفضيله لبناء المسجد في الجبل إلى خشية تعرضه للإهمال.
وأشار إلى أن المسجد يتكون من صخور الجبل بالإضافة إلى صبة خرسانية والحديد، مؤكدًا أنه أسّس هذا المسجد ليتحمل الظروف الجوية الصعبة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر مصمم مسجد الرس الذي يتم تكييفه وإضاءته ذاتيا بدون كهرباء يوضح السر الهندسي فيه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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