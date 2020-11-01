تعرّف على اشتراطات فسح الدراجات النارية المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري

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حددت الجمارك الاشتراطات الخاصة باستيراد الدراجات النارية وإدخالها للمملكة، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري.

وأوضحت أنه إذا كانت قوة الدراجة النارية ذات العجلتين أو الأربع عجلات أكثر من 150cc، فيجب أن تحمل رقم الهيكل وأن يجاز فسحها من جهة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتتم طباعة بطاقة جمركية لها واستخراج لوحات مرورية.

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وتشترط الجمارك إذا كانت قوة الدراجة النارية ذات العجلتين أو الأربع عجلات أقل من 150cc فيلزم عرضها على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولا تتطلب طباعة بطاقة جمركية ولا استخراج لوحات مرورية، فيما يُمنع استيراد الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات.

Source akhbaar24.argaam

