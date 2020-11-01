︎ :
.
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الموظفين المتورطين في قضايا الفساد سيتم فصلهم من وظائفهم فور صدور حكم نهائي بثبوت تورطهم في قضية فساد.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الفصل من العمل يُعد عقوبة تبعية ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وبمجرد صدور الإدانة يُفصل باعتباره تورط في جريمة مخلة بالأمانة.
وكشف أن تورط أحد منسوبي الهيئة في قضايا الفساد التي أُعلن عنها أمس يُعد الأول من نوعه داخل الهيئة، مبيناً أن العقوبة بحقه وبحق بقية المتهمين تقررها المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن الجرائم التي تتصل بالوظيفة العامة تُطبق فيها العقوبة بالحد الأقصى.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتم فصل الموظفين المتورطين في قضايا الفساد من عملهم؟.. “متحدث نزاهة” يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.