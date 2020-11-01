بنك التنمية الاجتماعية يوضح قصة “الريال الضايع”

︎ :

.



كشف بنك التنمية الاجتماعية عن قصة التغريدة التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حول “الريال الضايع”.

Advertisements

وقال بنك التنمية الاجتماعية، في تغريدة توضيحية للأمر، إن الريال الضايع هو أحد البرامج الادخارية للبنك، والذي أطلقه تحت عنوان “امسك ريالك لا يضيع”.

وكانت التغريدة قد أثارت فضول المتابعين بعدما شارك فيها حساب الجمارك السعودية وعدة جهات حكومية.

Source akhbaar24.argaam

