شاهد.. لحظة انفجار برميل مندي في وجه شاب بالرياض

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أظهر مقطع فيديو انفجار برميل يحتوي على خروف مندي عندما حاول أحد الشباب فتحه خلال تواجده بأحد المخيمات جنوب الرياض. وبحسب الفيديو فإن الشاب أراد فتح البرميل، الذي كان صوته مرتفعا نتيجة الضغط العالي، وبعد رفعه الغطاء انفجر البرميل في وجهه. Source akhbaar24.argaam





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