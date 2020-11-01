“فلها وربك يحلها “.. بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالأمور المالية

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حذّرت جمعية حماية المستهلك، في اليوم العالمي للادخار، من بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة في المجتمع، التي تشجع الشباب على صرف الأموال دون تفكير، مضيفة أن ما يميز الإنسان ذاته وليس مشترياته.

وقالت الجمعية إن من تلك المفاهيم “اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”، موضحة أنه من الأمثال المنتشرة، ويتبنى فكرة صرف المال دون تخطيط، كما أشارت إلى مثل “فلها وربك يحلها”، مبينة أنه يدعو إلى تبذير المال على المتع الشخصية.

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وشددت على أن المبالغة في الولائم بحجة الكرم مع عدم القدرة على ذلك تؤثر على المصروفات بشكل سلبي، ناصحة الجميع بمثل شائع يقول “احفظ قرشك الزين عشان ما يجيك يوم شين”.

ونبهت حماية المستهلك إلى أن المقارنة مع الآخرين تؤثر على أسلوب الصرف..، مشيرة إلى أن لكل شخص وضعا ماليا مختلفا عن الآخر، ومبينة أن مقارنة الوضع المالي الحالي بالوضع السابق أفضل من المقارنة بالآخرين.

Source akhbaar24.argaam

