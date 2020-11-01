متى يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجَّل؟ “تعريف” يوضح

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عرَّف برنامج رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية “تعريف” بحالات شمول الحكم بالتنفيذ المُعجَّل.
وحدد بعض الأحوال التي يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المُعجَّل، مثل دعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، بالإضافة إلى دعوى وقف الأعمال الجديدة وطلب الدراسة والدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
وأوضح الدعاوى الأخرى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال، مثل الأحكام الصادرة بتقرير نفقة مستقبلية أو أجرة رضاع أو تقرير سكن أو رؤية صغير أو تسليم صغير إلى حاضنه أو تسليم امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين أو أداء أجرة خادم، فضلًا عن أداء أجرة الصانع والعامل والمرضع والحاضن.
وأشار “تعريف” إلى أنه يمكن التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، كما يجوز وقف التنفيذ إذا ما كان يُخشى من ذلك وقوع ضرر جسيم.
Source akhbaar24.argaam
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