طقس الأحد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وضباب على عدة مناطق

أعلى درجات الحرارة بمكة وأقلها في أبها
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمدينة المنورة.
وتوقعت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، أما البحر فسيكون خفيف الموج.
ونوهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 38 درجة مئوية في مكة المكرمة وجدة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 12درجة.
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