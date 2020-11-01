وزير الصحة يبرز دور التوعية في مكافحة كورونا.. ويؤكد تراجع الإصابات والوفيات

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن التوعية لعبت دورًا محوريًا في جائحة كورونا مشيرًا إلى أنها أسهمت في التعريف بأهمية الكمامة وتغطية الأنف والفم وتعزيز النظافة والتعقيم والبعد عن المصافحة من خلال التباعد مما كان له الأثر في تقليل نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن الوباء خلال هذه المرحلة الآن.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية في حفل جائزة وعي على قناة mbc: أن الوعي في الجانب الصحي تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدًا أنه يمكن لمس ذلك من خلال انتشار ثقافة المشي، والتي زادت بنسبة 35%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام، والانخفاض الملحوظ في نسبة المدخنين.

ووجه الوزير الشكر والامتنان لكل من شارك في مسابقة وعي، قائلا: «رأينا إبداعات رائعة ومشاركات متميزة»، لافتًا إلى أن المشاركات ستسهم في الارتقاء بالتوعية وتعزيز الصحة في الفترة المقبلة.