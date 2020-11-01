تشمل أمطارًا رعدية وأتربة مثارة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّنت نشاطًا للرياح السطحية، وأمطارًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي العلا والعيص.
وبيَّنت الإدارة أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.
اقرأ أيضًا:
الحصيني يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة خلال الـ36 ساعة المقبل
«الصخري» يتوقع موعد أول حالة وسمية ومدتها والمناطق المتأثرة بها
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية بالمدينة المنورة في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.