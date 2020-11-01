«الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية بالمدينة المنورة في هذا الموعد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّنت نشاطًا للرياح السطحية، وأمطارًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي العلا والعيص.

وبيَّنت الإدارة أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

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