بالتعاون مع «هدف».. غرفة جازان تشرح آليات برامج دعم التوظيف الجديدة

تُنظِّم غرفة جازان، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، غدًا الاثنين، لقاءً تعريفيًّا لشرح آليات برامج دعم التوظيف الجديدة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري، أن اللقاء يأتي ضمن المبادرات التثقيفية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز جوانب الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق تطلعات مجتمع جازان، ويلبِّي طموحات رجال وسيدات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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