الحصيني يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، حالة مطرية مرتقبة خلال الـ « 36 ساعة»، القادمة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن توقعات الأمطار خلال الـ «36» ساعة قادمة من اليوم الأحد، إلى صباح الاثنين تشمل أجزاء من تبوك والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان وجنوب مكة وأجزاء من مصر وشرق المتوسط واليمن والعراق، ورياح على غرب وشمال المملكة، مشيرا إلى أن الأمطار ستكون الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن طقس اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة).

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