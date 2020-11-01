اليوم.. «التأمينات» تبدأ صرف معاشات نوفمبر ودعم ساند

تبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر نوفمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية.

كما تقوم المؤسسة أيضًا اليوم، بصرف «دعم ساند» للمستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجه، في وقت سابق، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند، كما وجَّه بأن يتم صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تمَّ إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

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وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.

وأوضحت «التأمينات الاجتماعية» أنَّ صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

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