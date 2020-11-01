تنبيهٌ إلى أمطار رعدية على بعض محافظات مكة المكرمة

تستمر حتى التاسعة مساءً
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات.
وستكون الحالة الجوية المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية. ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ9 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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