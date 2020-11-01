العميري: حجوزات عمرة الخارج إلكترونيًا

تبدأ المرحلة الثالثة لعمرة الخارج ووصول المجموعات، اليوم الأحد، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وقال هاني العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: «استعدت أعداد كبيرة ترغب بأداء مناسك العمرة من جميع أنحاء العالم وسوف تتاح خدمة شراء البرامج للعمرة عن طريق منصات الحجز الإلكترونية».

وأوضح أنه يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات، مشيرًا إلى وجود 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تعمل في تقديم أفضل الخدمات والباقات لضيوف الرحمن، كما أنَّ هناك أكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم و32 موقعًا ومنصة حجوزات عالمية متاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع الإلكتروني.

وقال العميري، إنَّ شركات ومؤسسات العمرة مهيأة وتمَّ أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، مضيفًا أنه تمّ تفعيل أعمال عددٍ من هذه الشركات وباقي الشركات والمؤسسات الأخرى جارٍ إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم هذا العام 1442هـ من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.