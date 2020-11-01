السعودية اليوم / الهند تسجل 46963 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 46.963 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.184.082 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.111 حالة وفاة .

// انتهى //

10:52ت م

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نيودلهي 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 46.963 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 470 وفاة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8.184.082 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122.111 حالة وفاة .// انتهى //10:52ت م0029

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