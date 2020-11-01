السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم



جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة , وتدن في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

// انتهى //

10:40ت م

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