السعودية اليوم / أكثر من 100 الف مستفيد من خدمات مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة



المدينة المنورة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

قدّم مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة والمراكز التابعة له الخدمات الصحية لـ 102,865 مراجعاً ، وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 .

واستقبلت طوارئ المستشفى 31,889 مراجعاً, فيما استقبلت العيادات الخارجية 46,307 مراجعين في العديد من العيادات التخصصية الطبية .

وبينت إحصائيات المراكز التابعة للمستشفى استقبال مركز السكر 10,908 مراجعين خلال الفترة ذاتها ، واستفاد 2500 مراجع من عيادات مركز الأسنان التخصصي, و تم عمل 11,261 جلسة غسيل كلوي في مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى .

// انتهى //

10:02ت م

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