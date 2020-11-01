

نجران 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس برنامج الدورات التدريبية المهنية عن بعد للمعلمين والمعلمات في مرحلته الخامسة.

وتضمن البرنامج في يومه الأول على دورتين الأولى بعنوان " مسابقات التميز ومهارات النجاح" بهدف إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات .

وهدفت الدورة الثانية " الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم"، إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على اجتياز اختبار الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم.

// انتهى //

09:58ت م

0020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تُطلق برنامج الدورات التدريبية المهنية للمعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.