السعودية اليوم / زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا



جاكرتا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر صباح اليوم شرق إندونيسيا .

وذكر مركز الزلازل وموجات المد العاتية "تسونامي" في بيان إن مركز الزلزال كان على بعد 234 كيلومترا غرب بلدة ساوملاكي في جزيرة يامدينا في إقليم مالوكو، و على عمق 197 كيلومترا في بحر باندا بشرق إندونيسيا.

ولم ترد أي تقارير فورية حول وقوع إصابات أو أضرار مادية .

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09:44ت م

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