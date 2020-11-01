السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل نحو ألفي إصابة بفيرورس كورونا



كيب تاون 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية،1912 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 773 ألفًا و 912 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 230 حالة وفاة.

// انتهى //

06:29ت م

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كيب تاون 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية،1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 66 حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 773 ألفًا و 912 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و 230 حالة وفاة.// انتهى //06:29ت م0006

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