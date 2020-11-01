السعودية اليوم / البرازيل تسجل 407 وفيات ونحو 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس

ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.

// انتهى //

06:25ت م

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برازيليا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أنها سجلت 407 وفيات و18947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن أكثر من 5.5 مليون إصابة ونحو 160 ألف وفاة.// انتهى //06:25ت م0004

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