السعودية اليوم / الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا



هونج كونج 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

06:24ت م

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هونج كونج 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 31 أكتوبر انخفاضا من 33 في اليوم السابق.وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:24ت م0003

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